２日午後４時５０分頃、鳥取県智頭町智頭で、町道を歩いていた近くに住む男児（５）が、同町内の男性（６６）が運転する軽乗用車にはねられた。男児は鳥取市内の病院に搬送され、死亡が確認された。県警智頭署の発表では、現場はＪＲ智頭駅の北約２００メートルの信号機や横断歩道のない直線道路。事故を目撃した人から通報があったといい、署が事故原因を調べている。
