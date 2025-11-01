東京4R・新馬戦（ダート1400メートル）は6番人気のビルバンテ（牡＝蛯名、父マインドユアビスケッツ）が2着メビウスロマンスの追撃を鼻差抑えて逃げ切った。手綱を取った横山和は「ポテンシャルはいいが、テンションがかなり高い。気性がどうなっていくかが今後を左右しそうだ」と語る。蛯名師は「ゴール前で地面を気にしてジャンプするほど余裕があった。気性が若いが、オンとオフがしっかりできればさらに良くなる」と期待を