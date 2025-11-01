第2戦は9回1失点完投、第6戦は6回5安打1失点【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）ドジャース・山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回5安打1失点の好投で崖っぷちのチームを救った。正捕手のウィル・スミスは「僕たちが必要としていたものだった」と粘りの投球に感謝を届けた。山本は初回1死から失策でピンチを背負うも、ゲレー