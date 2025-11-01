PLANTが運営するSUPER CENTER PLANT店内のハンバーガーショップ「JJ BURGER」では、2025年11月1日(土)より期間限定で「チリコンカンバーガー＆チキン」と「ローディッドポテト」を販売します。アメリカ南部テキサス州由来のメキシコ料理「チリコンカン」をベースにした特製ソースが特徴の、ワイルドで刺激的な味わいのメニューです。11月はお得なキャンペーンも開催されます！ PLANT ハンバーガーショップ「JJ BURGER」11月限