大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズが31日（金）、佐原菜々花（15）が新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 佐原は大阪国際高校在学中の1年生で、ポジションはセッター。尼崎市立武庫中学校時代には、2024女子U17世界選手権大会の出場メンバーにも選出。また、2024年全国都道府県対抗中学バレーボール大会では優秀選手の1人にも選ばれるなど