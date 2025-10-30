事務用品通販大手のアスクルが身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」による攻撃を受けた問題で、ロシア系とみられるハッカー集団が闇サイト上で同社に対する犯行声明を公開したことが３０日、セキュリティー関係者への取材でわかった。同社から盗んだと主張する１・１テラ・バイト分のデータの一部も公開しており、顧客とのやり取りなどが含まれているとみられる。アスクルの広報担当者は読売新聞の取材に「犯行声明は把握し