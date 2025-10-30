ローソンは11月3日から、2種類の食感を一度に楽しめるハイブリッドチーズケーキを、全国のローソン店舗で発売する。今回発売するのは、ベイクドチーズケーキの“ふんわり”とレアチーズケーキの“とろり”の食感の両方を1品で味わえる商品。マダガスカル産バニラビーンズが香る「生ベイクドチーズケーキ」(税込286円)と、カカオ分62%のクーベルチュールチョコレートを使用した「生ベイクドショコラチーズケーキ」(税込286円)の2品