ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市早苗首相が米軍基地で飛びはね騒ぐ姿が物議「みっともない」厳し… 高市早苗 米軍 横須賀基地 ドナルド・トランプ トレンド 時事ニュース デイリースポーツ 高市早苗首相が米軍基地で飛びはね騒ぐ姿が物議「みっともない」厳しい指摘 2025年10月29日 16時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相が28日にトランプ米大統領と米軍基地を訪れ、米空母を視察した 飛び跳ねるような様子もあり、ネットで「みっともない」など厳しい指摘も 一方で、「TPOを瞬時に察しての行動をとった」との意見も投稿されている 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分