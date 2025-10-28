Photo: Yuhei Tokimatsu テーマパークの行列や、フェスの合間、焚き火のチルタイム──座りたいのに座れない瞬間って、意外と多い。機能性とデザインを融合させて、自然でも街でも使えるギアとアパレルを展開するアウトドアブランド、AVANT GARDE（アバンギャルド）の「ライトトレンドキャリー」（税込3,980円）は、バックパックのボトルポケットから数秒で出てくる“自分用の席”。とにかく