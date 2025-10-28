米海軍横須賀基地を訪問し、原子力空母ジョージ・ワシントン艦内で演説するトランプ米大統領（右）と高市首相＝28日午後、神奈川県横須賀市トランプ米大統領は28日夕、米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）の原子力空母ジョージ・ワシントンで演説した際、高市早苗首相の肩を抱き寄せ「この女性は勝者だ。きょう、日本と米国の株式市場は史上最高値を更新した」と上機嫌で称賛した。高市氏は跳びはねながら右手を突き上げ、米兵