女優の前田敦子（34）、SAYMYNAMEのHITOMIこと本田仁美（24）、俳優の桜田通（33）が27日、都内で韓国スキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」のブランド体験レセプションパーティーに出席した。前田は、自分自身をリセットするための習慣を聞かれると「食事制限で我慢をしてストレスを溜めるっていうダイエット方法をしないこと」と回答。「若いころってすごい無茶をして、例えばジュースだけにして、その場だけ締まれば