ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースが敵地で競り勝ち、１勝１敗のタイに戻した。先発の山本由伸投手の圧巻の９回４安打１失点完投勝利。４回以降は完全投球の内容だった。１４日のリーグ優勝決定シリーズでの９回３安打１失点完投に続き、０１年カート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来となるポストシーズン２戦連続完投で敵地の大歓声をかき消した。衝撃の