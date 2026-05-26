卓球の世界選手権団体戦で日本の銀メダルに貢献した女子の橋本帆乃香（デンソー）が苦渋の決断を強いられた。直近の「ＷＴＴコンテンダーラゴス」ではシングルスで準優勝。次戦は２６日開幕のアジア選手権国内選考会の予定だったが、出場を辞退すると日本協会が同日に発表。橋本は自身のインスタグラムで「日頃応援してくださるみなさまへ」と題した上で「フライトの大幅な遅延により辞退せざるを得ない状況となりました」と明