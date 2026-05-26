プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は26日、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と球団に辞任を申し入れました。球団側はこれを受理、今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行としてチームを率いることになります。阿部監督は18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕、その後釈放されています。辞任会見で謝罪した阿部監督は長女について「娘も高校3年生の年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守っていただければ幸いです」