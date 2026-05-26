韓国で「歴史を歪曲（わいきょく）している」と批判を受けたMBCドラマ「21世紀の大君夫人」について、中国SNSの微博（ウェイボー）に「韓国の人々が作品廃棄を求めている」との話題が登場した。「21世紀の大君夫人」は16日に最終回を迎えたIU（アイユー）、ビョン・ウソクらが出演するロマンチックコメディー。15日の放送回にあった、立憲君主制の韓国を中国の属国であるかのように描写した表現が批判を受け、制作サイドは公式ホー