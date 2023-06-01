超党派の社会保障国民会議に、27日に提示される給付付き税額控除のイメージ案が明らかになりました。収入などに応じて、給付額をきめ細かく変えることが柱です。日本テレビが入手したイメージ案には、給付付き税額控除により中低所得者の「負担を軽減し、一層手取りが増えるようにする」ことを目指すと明記されています。ただ、制度の簡素化のため税額控除は行わず、給付に一本化する内容となっています。給付額は収入に応じてきめ