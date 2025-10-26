首都高を中心に大規模な交通規制を実施アメリカのトランプ大統領の来日に伴い、警視庁は2025年10月27日〜29日にかけて、首都高速道路などを中心に大規模な交通規制を実施します。【地図で見る】これが大統領来日による交通規制の概要です大統領の来日時に、首都高で一時的な交通規制が見込まれている主な区間は、10月24日午後時点で以下の通りです。■2025年10月27日（月）〜29日（水）・都心環状線（外回り）江戸橋JCT〜浜崎