10月23日、ヨーロッパカンファレンスリーグのリーグフェーズ第２節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがホームでキプロスのAEKラルナカと対戦。日本人MFが71分から途中出場した試合は、終始ゲームを支配しながらも０−１で敗れた。この試合のキックオフ前にパレスの本拠地セルハースト・パークの周りを歩いていると、バックスタンド入口付近の光景に驚いた。なんと、騎馬隊４騎が横一列に並んで、ファンを誘導していた