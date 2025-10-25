鎌田所属のパレスが戦ったECLのAEKラルナカ戦、スタジアムで試合前に目撃した日本にはない異様な光景「違う国のチームの試合だから…」【現地発】
10月23日、ヨーロッパカンファレンスリーグのリーグフェーズ第２節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがホームでキプロスのAEKラルナカと対戦。日本人MFが71分から途中出場した試合は、終始ゲームを支配しながらも０−１で敗れた。
この試合のキックオフ前にパレスの本拠地セルハースト・パークの周りを歩いていると、バックスタンド入口付近の光景に驚いた。なんと、騎馬隊４騎が横一列に並んで、ファンを誘導していたのだ。
近くにいた男性警官が、以下のように説明してくれた。
「時々、騎馬隊を出動させることがあるんだ。今回の試合は違う国のチームの試合だから、この地域を知らない人たちがたくさん来る。だから、アウェーチームのファンを駅からスタジアムまで先導してきたんだ。何か問題があったわけではないよ。でもフットボールの試合ではたまにトラブルが起こることがあるから、騎馬隊がいるのは珍しいことではないよ」
イングランドではよくあることのようだが、日本ではなかなか見ない異様な雰囲気だった。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
【画像】パレスの本拠地セルハースト・パークで見た騎馬隊
