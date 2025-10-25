「ハリがなくて扱いにくい」という印象があった100均ラップのイメージを覆す商品をダイソーで発見！その名も『ミシン目付ラップ』は、ラップ自体にミシン目が付いているのが特徴的。切れにくい素材感なのに、ミシン目のおかげでスパッとカットできるのが気持ち良し♡ぜひ一度、使ってみて頂きたいアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミシン目付ラップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：長さ33m×幅22cm×