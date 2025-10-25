凄いの売ってた！「100均のはちょっと…」というイメージを覆す！マニア絶賛ラップ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ミシン目付ラップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：長さ33m×幅22cm×厚さ0.09mm

販売ショップ：ダイソー

ミシン目入りでスパッとカットできる！『ミシン目付ラップ』

突然ですが、100均のキッチン用ラップにはどんなイメージがありますか？筆者は、100均のラップは「ハリがなくて伸びやすいので、切りにくくて扱いにくい」という印象がありました。パリッと切れないので、100均マニアの筆者ですら避けがちなアイテムだったんです。

ところが最近、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた画期的なラップが、こちら。『ミシン目付ラップ』です。

この商品、何がスゴイかと言ったらラップに「ミシン目」が入っているんです！これって、ありそうでなかった特徴ですよね。売り場で見かけた時に買わずにはいられませんでした。

カットの仕方は一般的なラップと同じ。片手で箱を持ち、もう片方の手でラップを引き出します。次にミシン目に沿って箱を内側に傾け、カットするだけ。普通のラップと同じように簡単に切れます。

ラップ自体は伸縮性があって切れにくい素材感なのですが、ミシン目が入っているので、スパッと気持ちよくカットできます。箱に刃がついていないので、怪我をする心配が少ないのも嬉しいですね！

ピタッと密着してくれて破けにくい♡

切りやすさ以外に、ラップとして実力も気になりますよね。『ミシン目付ラップ』を使ってみると、お皿にピタッとくっついて密着力が高く、丈夫で破けにくかったです。その丈夫さは、ラップの上に他の物を重ねて置いても破けず、へこたれないほど。

一点だけ、電子レンジが使用不可なので注意が必要ですが、食材の保存には全く問題ありません。箱に刃が付いていないので、使い終わって捨てるときも可燃ゴミや紙ゴミに丸ごとポイできるのがノンストレスです。

今回は、ミシン目が付いた画期的なラップ『ミシン目付ラップ』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。