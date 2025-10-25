さまざまな人間関係の中で嫌な思いをしたり腹が立ったりすることがある。どう対処したらいいのか。歯科医の井上裕之さんは「私の答えは『自分を変える』こと。そういう気持ちで受けとめれば、相手から好感をもたれる」という――。※本稿は、井上裕之『一流の人間力』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■イラッとし