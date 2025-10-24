ネットフリックスのドラマ「全裸監督」のモデルになった村西とおる氏とは、どんな人物なのか。社会学者の太田省一さんは「草創期のアダルトビデオ業界で大きな成功をおさめたが、事業に失敗し50億円の借金をかかえた。彼の根底にあるのは、飽くなき金銭欲だった」という――。（第2回）※本稿は、太田省一『とんねるずvs村西とおる』（双葉社）の一部を再編集したものです。■独特な話術を手に入れるまで村西とおるの本名は草野博