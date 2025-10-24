この記事をまとめると ■地震や噴火による津波被害は車両保険の補償対象外である ■一方で台風や豪雨など天候起因の水没は補償されるケースが多い ■不可抗力でも等級が下がるが大規模損害時は保険利用が妥当だ 「浸水や冠水は車両保険の対象外」はケースバイケース ここ数年、ゲリラ豪雨による浸水のニュースを見かけることが増えている。都市部でも地下鉄や地下駐車場などで水没被害が発生するのは、直接的には「想定した排水