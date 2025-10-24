10月30日（木）に行われるエーデルワイス賞（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第28回エーデルワイス賞（Jpn3）施行日：10月30日（木）施行場：門別競馬場距離：1200m出走資格：サラブレッド系 2歳牝1着賞金：2000万円【エーデルワイス賞】断然人気ミリアッドラヴがデビュー2連勝…ニューイヤーズデイ産駒JRA馬4頭●JRA所属馬アパタイトテソーロ（牝2・美浦・畠山吉宏）吉田隼人タイセイフレッサ（牝2・美浦・斎藤誠