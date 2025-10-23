鈴木農林水産相は、コメ価格高騰への対応として「コメ券」の導入に意欲を示しました。鈴木農水相は23日、就任にあわせた報道各社のインタビューに応じました。その中で、物価高対策の1つとして「コメ券」などの導入に改めて意欲を示しました。鈴木農水相「今まさに、すぐに明日にでもこれは対応すべき話だというふうに私としては認識をしております」鈴木大臣は「最大限早く届くよう努力する」として、地方公共団体が行う物価高対