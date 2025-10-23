ニューストップ > 国内ニュース > 職場で名前をちゃん付けはセクハラ 元同僚に22万円の支払い命令 東京都 セクハラ 慰謝料 うつ病 裁判 国内の事件・事故 時事ニュース 共同通信 職場で名前をちゃん付けはセクハラ 元同僚に22万円の支払い命令 2025年10月23日 18時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟 名前をちゃん付けで呼ばれ、「かわいい」「体形良いよね」と言われたそう 東京地裁は23日に「違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じた 記事を読む おすすめ記事 ダルビッシュ有の妻・聖子さん、夫とのデートショット公開「イケすぎ」「相変わらず幸せそう」 2025年10月22日 12時5分 細川直美＆葛山信吾 結婚２３年の夫婦ショットがステキ！雰囲気激変の理由も明かす「夫の髪と髭は…」 2025年10月21日 11時40分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分 一応同僚だけど…知らない人にまで払うの？ 結婚・出産祝い金の職場徴収に違和感 このモヤモヤ、どうやったら消えますか？【心理カウンセラーが解説】 2025年10月22日 7時0分