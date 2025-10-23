Image: Gabo_Arts / Shutterstock.com 日本では残念ながら公式展開されていないOnePlus。しかし、高いスペックとバッテリー持ち、特徴的なリアカメラサークルが好きで個人輸入している人もいるはず…。そのOnePlusの最新スマートフォンがOnePlus 15。ナンバリングの「14」を飛ばして、リアカメラデザインを一新した大型アプデモデルとして期待されています。正式発表は10月27日予定ですが、