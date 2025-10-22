ネスレ日本は２２日、インターネット上の通信販売サイトによる受注を停止したことを明らかにした。システム障害が発生した事務用品通販大手アスクルの子会社に商品の配送を委託しているためで、再開のめどは未定としている。ネスレ日本の広報担当者によると、コーヒーなどの商品販売のサイトの閲覧はできるが、２１日夜から新規の受注を停止している。すでに受注した商品も出荷や配送の遅延が生じているという。アスクルは外