10月20日放送のTBSラジオ『かまいたちのヘイ！タクシー！』にて、かまいたち・濱家隆一が、10月11日にTBS系で放送された『お笑いの日2025』での思い出を語った。【関連】 かまいたち濱家、痛風の投薬治療の経過明かし「薬を作ってくれた方に感謝しています」『お笑いの日2025』の企画にて、かもめんたる・岩崎う大とコンビを組んでネタを披露していた濱家は、「元々俺、かもめんたるさんのネタものすごい好きやったんで、めっちゃ