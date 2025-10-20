俳優で歌手のディーン・フジオカ（４５）が悩みながら離婚を決断した裏には、人生の?うれしい誤算?があった――。１８日に自身のファンクラブ（ＦＣ）サイトで離婚を発表。「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」と経緯を説明した。ディーンは２０１２年、中国系インドネシア人女性と結婚し、今では３児の父親だ