◇パCSファイナルステージ第4戦日本ハム9―3ソフトバンク（2025年10月18日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第4戦が18日に行われ、リーグ2位の日本ハムはフランミル・レイエス外野手（30）の2試合連続本塁打などで同1位のソフトバンクに快勝した。アドバンテージを含め通算成績は2勝3敗となった。前日の第3戦に続き、この日も打線が爆発した。0―1の3回1死一