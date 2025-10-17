ドル円は１５０円台にしっかり戻す＝NY為替序盤 日本時間午後１０時４４分現在のドル円は１ドル＝１５０.２２円。きょうのドル円は前日のＮＹ市場からのドル安円高が、東京時間からロンドン序盤にかけて継続し、前日の１５１円台から１４９円３８銭まで売りが出た。米地銀に対する信用不安などが銀行株からの世界的な株安を誘った。欧州市場に入っても銀行株が売られるなど、軟調地合いが目立っていた。また、米中関係の悪化