村山富市元総理が亡くなったことを受けて、韓国の与党「共に民主党」は、「日本の首相として初めて謝罪と歴史認識を明らかにした勇気ある指導者」などとする追悼コメントを発表しました。韓国の与党「共に民主党」は、村山元総理について、1995年の「村山談話」を挙げて、「日本の首相として初めて過去の歴史を『侵略』と明示し、心からの謝罪と歴史認識を公式に明らかにした勇気ある指導者」と評価しました。そのうえで、「逝去に