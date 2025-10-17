三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の３メガバンクが、法定通貨に価値を連動させたステーブルコインの共同発行を検討していることがわかった。近く実証実験を始める。国内金融大手の連携によりステーブルコインの流通・普及を目指す。ステーブルコインはデジタル決済手段の一つで、円やドルといった法定通貨と価値が１対１で連動するように設計されている。発行者はコインの裏付けとなる資産として預金や国債を保有する