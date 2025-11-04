韓国のオンラインメディア「アジアトゥデイ」は2日、米国のサイバーセキュリティ企業トレリックス（Trellix）の最新レポートを引用し、北朝鮮が過去6か月間に世界で最も多くのハッキングを試みたと報じている。北朝鮮の代表的ハッカー組織「ラザルス（Lazarus）」を中心に、世界各国の防衛産業や金融機関などを標的にしたサイバー攻撃が活発化しているという。トレリックスが10月29日に発表した「サイバー脅威報告書」によると、今