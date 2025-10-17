ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > アパートに侵入し、女性に性的暴行か…32歳男逮捕 埼玉・上尾市 時事ニュース 埼玉県 わいせつ・性犯罪 日テレNEWS NNN アパートに侵入し、女性に性的暴行か…32歳男逮捕 埼玉・上尾市 2025年10月17日 10時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 埼玉県上尾市で30代女性に性的暴行を加えたなどとして32歳男が逮捕された アパートに侵入して「騒いだら殺す」と女性を脅し、性的暴行を加えた疑い 男は「1カ月くらい前に女性を見つけて、かわいいと思って」と話したという 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「目黒蓮の降板が決定打か」と関係者、数々の“周防作品”を生み出した映画製作会社が破産 2025年10月16日 16時0分 BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去 5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分 夫婦でイオンへ行った帰り道→「大きな忘れもの」に妻が気づいて……「そんなことある？」「バレずに回収できますように」 2025年10月16日 7時0分 「1000円でも上げて」年金支給日のATMに長蛇の列…物価高に節約とため息「何の夢もないから」宝くじ売り場に直行も 2025年10月16日 9時30分