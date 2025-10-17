辻発彦インタビュー西武の黄金時代に９回のリーグ優勝、６回の日本一を経験した名二塁手の辻発彦さん。森祇晶、野村克也、落合博満――球界を代表する名将たちとすごした日々を振り返り、知られざるエピソードを語った。 【森監督の西武黄金時代】上重聡（以下、上重）1986年からは、広岡達朗さんから森祇晶さんに監督が変わるわけですが、森監督に変わっても強かったですよね。辻発彦（以下、辻）ここが本当の黄金時代じゃな