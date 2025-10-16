多くの建物が破壊されたパレスチナ自治区ガザ北部。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦発効から17日で1週間となる＝16日、イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザ情勢を巡り、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が発効して17日で1週間。米政権が示した和平計画の「第1段階」の合意に基づく停戦はおおむね維持されているが、ハマスによる人質の遺体返還が火種としてくすぶる。「第2