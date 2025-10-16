ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が合意 ガザで1週間経過 ハマス イスラエル 停戦 パレスチナ 海外・国際ニュース 共同通信 イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が合意 ガザで1週間経過 2025年10月16日 20時38分 リンクをコピーする 多くの建物が破壊されたパレスチナ自治区ガザ北部。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦発効から17日で1週間となる＝16日、イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザ情勢を巡り、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が発効して17日で1週間。米政権が示した和平計画の「第1段階」の合意に基づく停戦はおおむね維持されているが、ハマスによる人質の遺体返還が火種としてくすぶる。「第2 記事を読む おすすめ記事 ハマス幹部、イスラエル軍がガザ地区全域から撤退と表明 2025年10月10日 9時20分 ハマス人質解放 和平の進展を逆戻りさせるな 2025年10月14日 5時0分 ハマス人質20人全員解放 ガザ拘束2年、和平へ前進 2025年10月14日 0時59分 イスラエル国防軍准将警告「ガザのトンネルは依然としてハマスの主要な武器」 2025年10月14日 11時31分 武装解除どころか…ハマス、住民を処刑 2025年10月15日 7時26分