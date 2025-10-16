今日16日(木)の午前9時にフィリピンの東で台風のたまごである、熱帯低気圧が発生しました。今後は西よりに進むため、日本への直接的な影響はありませんが、10月でも日本に影響を及ぼすような台風が発生する可能性はあります。日頃からの備えを進めてください。台風のたまご「熱帯低気圧」発生今日16日(木)の午前9時にフィリピンの東で台風のたまごである熱帯低気圧が発生しました。この先の予測では進路を西へとり、フィリピンや南