【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン沿岸警備隊は１３日、南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）周辺で、比公船が中国船などから妨害を受けたと発表した。同礁はフィリピンの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にあるが、中国は９月に同礁の一部を「国家級の自然保護区」に指定するなど、実効支配の動きを強めている。発表によると、同礁周辺で漁業者の支援をしていた比漁業水産資源局などの船舶が１３日、中国海警局や、中国の退役軍