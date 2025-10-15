Image: Android Headlines ¤ª¤Ç¤³¤È¼ó¤Î¾å¤Ç»Ù¤¨¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÄê¤·¤½¤¦¡£Android XR OS¤òÀê¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖProject Moohan¡×¡£¸ø¼°¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°²èÁü¤¬¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤¾¡¼¤È¡¢Android Headlines¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¦ÌÌ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë²¿¤«¥³¥Í¥¯¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ÀÜÂ³ÍÑ¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£Apple Vision Pro¤ß¤¿¤¤¤Ë°áÎà¤Î¥Ý