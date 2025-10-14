プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月13日にユーチューブを更新し、セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦の巨人バッテリーのプレーに疑問を投げかけた。「バッテリーは盗塁を考えなかったのかな」CS第2戦は10月12日に横浜スタジアムで行われ、ホームのDeNAが巨人を延長11回7−6で下し、CS2連勝でファイナルステージ進出を決めた。試合は両チームが初回にそれぞれ5