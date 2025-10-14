プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月13日にユーチューブを更新し、セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦の巨人バッテリーのプレーに疑問を投げかけた。

「バッテリーは盗塁を考えなかったのかな」

CS第2戦は10月12日に横浜スタジアムで行われ、ホームのDeNAが巨人を延長11回7−6で下し、CS2連勝でファイナルステージ進出を決めた。

試合は両チームが初回にそれぞれ5点を入れた。打撃戦の展開が予想されるも、その後は投手戦となり、10回まで両軍ゼロが続いた。

5−5で迎えた延長11回、巨人が1死満塁のチャンスから1点を獲得し、6−5とリードした。

1点ビハインドのDeNAはその裏、2死走者なしから石上泰輝内野手（24）が執念の内野安打で出塁。2死1塁で打席に林琢真内野手（25）が立った。その3球目に石上が盗塁を決め、2死2塁のチャンスに。ここで林がレフト前にタイムリーヒットを放ち6−6の同点とした。

DeNAの勢いは止まらず、代打・度会隆輝外野手（23）のライト前ヒットで2死1、3塁とした。1打サヨナラの場面で、蝦名達夫外野手（28）がレフト前タイムリーを放ち、DeNAが7−6でサヨナラ勝ちした。

1点ビハインド、2死走者なしから2点を獲得しての劇的な逆転サヨナラ勝利だった。

高木氏は、巨人が同点を許したきっかけとなった、11回2死1塁で盗塁を許したシーンを振り返った。11回は、田中瑛斗投手（26）が10回から回をまたいで続投。捕手は、この回から小林誠司（36）に代わって大城卓三（32）がマスクをかぶった。

高木氏は「なんでか知らないけど、バッテリーは盗塁を考えなかったのかな」と切り出し、次のように持論を展開した。

「完全に投手のモーションを盗まれていた」

「なんで無警戒だったのだろう？完全に（投手のモーションを）盗まれていた。それで盗塁。外野は後ろに下がっていたが、これで前に出てきた。それで林が外のスライダーをレフト前（ヒット）。レフトが正面でなかった。センター寄りに（ポジションを）振られたので、前進していても強い球を（ホームに）投げられなかった」

この日は両軍総力戦となり、巨人は計8人の投手を投入し、DeNAは計7投手を起用した。高木氏はDeNA投手陣の奮闘に触れ、こう試合を総括した。

「石田（裕太郎）は2回からマウンドに上がって本当によく投げた。平良（拳太郎）もビシッといった。伊勢（大夢）、森原（康平）も頑張った。佐々木千隼が回またぎになって負担が大きかった。巨人は戸郷（翔征）が誤算といえば、誤算だった。阿部（慎之助）監督は本当に細かく繋いできて、執念を見せた。大勢も回またぎをする。（ライデル）マルティネスも回またぎをした状態だったが、最後の最後にミスが出た」

そして、「11回に1点を取っても、巨人を見ていると防戦一方だった。（投手を）細かく繋がなければいけないということは、余裕がない。それでも阿部監督は、最後まで執念を見せてしのいだ」との見解を示した。

CSファーストステージ2連勝のDeNAは、15日に敵地・甲子園球場に乗り込み、セ・リーグ1位の阪神とファイナルステージ初戦を迎える。