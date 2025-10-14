学生寮が大きく変貌している。産経新聞が９月９日に配信した「学生マンションの多くが食事付き、シアタールームやプールも様変わりする令和の下宿事情」では、自炊で苦労した昭和の学生とは一変した、令和のリッチ系下宿生の寮生活を解説。古きよき、ひもじい学生生活を送った大人たちからは「なめてるのか！」の声も聞こえてきそうだが…もはや家賃数万円の木造アパートや学生寮に住む貧乏学生は絶滅危