タイトーくじの新商品として「タイトーくじなんでもいきもの」が、全国のファミリーマート（※一部店舗を除く）にて2025年10月11日（土）より順次発売される。＞＞＞「タイトーくじ なんでもいきもの」全景品をチェック！（写真13点）イラストレーター・よこみぞゆりが描く「なんでもいきもの」のくじがタイトーくじから初登場。当くじの商品企画は、作者のよこみぞゆり先生全面プロデュースのもと、コンビニをモチーフにしたた