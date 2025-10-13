【なんでもいきもの】よこみぞゆり全面プロデュースでタイトーくじに登場！
タイトーくじの新商品として「タイトーくじ なんでもいきもの」が、全国のファミリーマート（※一部店舗を除く）にて2025年10月11日（土）より順次発売される。
＞＞＞「タイトーくじ なんでもいきもの」全景品をチェック！（写真13点）
イラストレーター・よこみぞゆりが描く「なんでもいきもの」のくじがタイトーくじから初登場。当くじの商品企画は、作者のよこみぞゆり先生全面プロデュースのもと、コンビニをモチーフにしたたくさんのかわいい「なんもの」たちのイラストが描き下ろされている。
A賞は「のりおにぎり」のぬいぐるみ。基本の「のりおにぎり」から面白さが出るよう、前には『のり30％アップ』、後ろには『バーコード風のフェルト』が付いていてコンビニらしさ満点のデザインとなっている。
B賞は「カニとエビ」のなかよしコンビに癒されるカニエビドッグぬいぐるみ。パンの焼き色をグラデーションで表現したおいしそうなパンの部分にも注目。
C賞〜F賞は、コンビニをイメージしたデザインのかわいらしいぬいぐるみや、普段使いしやすい雑貨をラインアップ。ほっこり癒される描き下ろしイラストを堪能できる賞品を展開しており、「のりおにぎり」や「カニとエビ」以外にも個性的な「なんもの」たちが登場している。
LH（ラストハッピー）賞は「やきおにぎり」のぬいぐるみ。こんがりやけたおにぎりには醤油が塗られて香ばしさが感じられるデザイン。最後のくじを引いた方にプレゼントされる。
WH（ダブルハッピー）賞にはA賞〜LH賞の全種セットをご用意。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名にプレゼントされる。
そして今回のくじの発売を記念して、2つのキャンペーンが開催される。
1つ目は、「よこみぞゆり先生直筆サインイラスト入りのF賞ダイカットメモ帳」を抽選で4名にプレゼント。2つ目は、「A賞〜F賞セット」（全種）を抽選で1名にプレゼント。タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローして、対象の投稿をリポストするだけ。
応募方法は、タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。こちらもお忘れなく。
（C）yokomizoyuri
（C） TAITO CORPORATION
＞＞＞「タイトーくじ なんでもいきもの」全景品をチェック！（写真13点）
イラストレーター・よこみぞゆりが描く「なんでもいきもの」のくじがタイトーくじから初登場。当くじの商品企画は、作者のよこみぞゆり先生全面プロデュースのもと、コンビニをモチーフにしたたくさんのかわいい「なんもの」たちのイラストが描き下ろされている。
A賞は「のりおにぎり」のぬいぐるみ。基本の「のりおにぎり」から面白さが出るよう、前には『のり30％アップ』、後ろには『バーコード風のフェルト』が付いていてコンビニらしさ満点のデザインとなっている。
B賞は「カニとエビ」のなかよしコンビに癒されるカニエビドッグぬいぐるみ。パンの焼き色をグラデーションで表現したおいしそうなパンの部分にも注目。
LH（ラストハッピー）賞は「やきおにぎり」のぬいぐるみ。こんがりやけたおにぎりには醤油が塗られて香ばしさが感じられるデザイン。最後のくじを引いた方にプレゼントされる。
WH（ダブルハッピー）賞にはA賞〜LH賞の全種セットをご用意。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名にプレゼントされる。
そして今回のくじの発売を記念して、2つのキャンペーンが開催される。
1つ目は、「よこみぞゆり先生直筆サインイラスト入りのF賞ダイカットメモ帳」を抽選で4名にプレゼント。2つ目は、「A賞〜F賞セット」（全種）を抽選で1名にプレゼント。タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローして、対象の投稿をリポストするだけ。
応募方法は、タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。こちらもお忘れなく。
（C）yokomizoyuri
（C） TAITO CORPORATION