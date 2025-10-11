第5巻31話より「パワハラの背景」1【漫画】本編を読む部下に対して「は？頭悪い」と言い放ち、相手がノックアウトするまで言い負かしてしまう上司。しかし、それが「パワハラ」と指摘されれば、対応を見直す必要がある。今回は、そんなパワーハラスメントをテーマにした水谷緑さん(@mizutanimidori)の『こころのナース夜野さん』第5巻から、「パワハラの背景」を一部抜粋してお届けする。■「怒り」の裏に隠された、上司の葛藤第5