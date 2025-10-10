インターネットを使う人にとってなくてはならないのがブラウザですが、GoogleがChromeによるユーザーデータの収集をめぐって訴訟を起こされていたり、MozillaがFirefoxのプライバシーに関する通知を懸念する声に「ユーザーのデータを奪うことはない」と明言したりと、「ブラウザがユーザーのデータを収集しているのでは」と不安の声が上がることもあります。ブラウザの設定やアドオン等でプライバシーデータを送信しないように設定