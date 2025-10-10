ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 映画「俺ではない炎上」に出演 女優の最新姿に「57歳？」と注目集ま… 夏川結衣 エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 スポーツ報知 映画「俺ではない炎上」に出演 女優の最新姿に「57歳？」と注目集まる 2025年10月10日 5時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 映画「俺ではない炎上」に出演している現在57歳の夏川結衣 9日には「ノンストップ！」の取材を受けた様子が放送された ネットでは「57歳だとぉ？！美し可愛らしい。すき」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 「あの頃の水嶋ヒロを返して」2年ぶりの姿にファン悲鳴、変貌を遂げた“投資家”としての顔 2025年10月9日 17時30分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「ほっかほっか亭」、独自フォントは制作者・経緯不詳 50周年機に呼びかけ→情報提供1000件超「ありがたい」 2025年10月9日 20時56分 「クマ、クマ、クマ...」「乗れ！ 乗れ！」 窮地の82歳女性救ったドライバーに賞賛の声 2025年10月9日 18時53分